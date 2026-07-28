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Вести Севастополь

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В Чёрном море уничтожили украинское судно «балкер», доставлявшее военные грузы

В Чёрном море уничтожили украинское судно «балкер», доставлявшее военные грузы

Минобороны сообщило о новых ударах по портам Украины и судам в Черном море.Сегодня утром Вооружённые силы России продолжили наносить удары по украинским портам и морским судам, которые, по данным Минобороны, используются в интересах ВСУ.

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