В Чёрном море уничтожили украинское судно «балкер», доставлявшее военные грузы

Минобороны сообщило о новых ударах по портам Украины и судам в Черном море.Сегодня утром Вооружённые силы России продолжили наносить удары по украинским портам и морским судам, которые, по данным Минобороны, используются в интересах ВСУ.
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