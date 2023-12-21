Российские медики на купянском направлении извлекли из спины солдата взрыватель

Бригада военных медиков из 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" успешно провела сложную операцию по удалению взрывателя от выстрела осколочного гранатомета (ВОГ) из мягких тканей спины военнослужащего.
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