Военный аналитик Музыка: ВСУ теряют военных все быстрее

Военный аналитик Конрад Музыка заявили об увеличении потерь в ВСУ на поле боя. Об этом пишет CNN. «Мы имеем ситуацию, когда украинцы не только не успевают восполнять потери, но и теряют солдат все более быстрыми темпами из-за падения морального духа», — заявил он.