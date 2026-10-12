Северная Корея провела тестовый запуск тактической баллистической ракеты

Северная Корея провела испытательный запуск тактической баллистической ракеты, подтвердило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 13 октября 2026 года.
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