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Регионы России

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Северная Корея провела тестовый запуск тактической баллистической ракеты

Северная Корея провела тестовый запуск тактической баллистической ракеты

Северная Корея провела испытательный запуск тактической баллистической ракеты, подтвердило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 13 октября 2026 года.

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