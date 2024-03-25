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Русские готовят "танковый сюрприз" для всего мира. Американцы застыли в ожидании новой техники

Русские готовят "танковый сюрприз" для всего мира. Американцы застыли в ожидании новой техники

ФОТО: ALEKSANDER POLYAKOV/GLOBAL LOOK PRESS3 дня назад 335 прочитали Специализированное интернет-издание Military Watsh из США буквально пару дней назад выпустило материал, который тут же стал предметом обсуждения по всему миру.

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Комментарии
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Н
Николай
Успехов!!!
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