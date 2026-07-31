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ES1! -NOT tradable NOW. This analysis decides next week's action

ES1! -NOT tradable NOW. This analysis decides next week's action

ES1! -NOT tradable NOW. This analysis decides next week's action E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! YMagnify From the June low at 7,232 to the all-time high at 7,648, through the regime shift, the AI capex reckoning, and now this.

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