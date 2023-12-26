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Администрация Невского района поможет школе купить шторы на 8 млн: объявлена закупка

Администрация Невского района поможет школе купить шторы на 8 млн: объявлена закупка

Невский район — единственный в Петербурге, расположившийся сразу на двух берегах Невы. Местные власти для внутреннего убранства решили приобрести несколько километров портьер, все они пойдут в одну из школ Усть-Славянки.

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