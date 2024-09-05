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Писатель Образцов: в "Мастере и Маргарите" нет четкой границы добра и зла

Писатель Образцов: в "Мастере и Маргарите" нет четкой границы добра и зла

Не стоит связывать лидирующие позиции романа Булгакова "Мастер и Маргарита" с киноадаптацией: есть сомнения, что до выхода на экраны фильма Локшина "Мастер и Маргарита" уступал по продажам, например, "Идиоту".

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