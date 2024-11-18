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Русская весна

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Китай, Египет и Азербайджан пополнят российские запасы картошки

Китай, Египет и Азербайджан пополнят российские запасы картошки

Египет, Азербайджан и Китай станут основными поставщиками картофеля в Россию в 2024 году.  Об этом сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

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