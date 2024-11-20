Новые правила капремонта: жильцы домов с лифтами столкнутся с повышением взносов Татьяна СергееваВ 2025 году российские собственники жилья столкнутся с новыми правилами начисления взносов на капитальный ремонт, что вызвало немало споров и вопросов.
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