Новые правила капремонта: жильцы домов с лифтами столкнутся с повышением взносов Татьяна СергееваВ 2025 году российские собственники жилья столкнутся с новыми правилами начисления взносов на капитальный ремонт, что вызвало немало споров и вопросов.