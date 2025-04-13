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История Одессы — это история сопротивления врагам

История Одессы — это история сопротивления врагам

о планах Франции и Британии разместить войска в приморском городе Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможной высадке британских и французских войск в Одессе невозможно воспринимать без исторического контекста.

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