История Одессы — это история сопротивления врагам

о планах Франции и Британии разместить войска в приморском городе Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможной высадке британских и французских войск в Одессе невозможно воспринимать без исторического контекста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии