Секретарь Совета безопасности России подчеркнул, что киевский режим полностью контролируется США Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что следы террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии