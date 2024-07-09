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New York Times: Американские вояки расстреливают на Украине пленных русских солдат

New York Times: Американские вояки расстреливают на Украине пленных русских солдат

Безоружный раненый российский солдат полз, ища помощи у международного отряда добровольцев — в этот момент один из наемников Chosen Company выстрелил в него В ВСУ действует подразделение, которое расстреливает сдающихся в плен россиян.

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Комментарии
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Алексей Коржов
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1 д.
Алексей Коржов
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1 д.
ВЛ
Владимир Лозовенко
Я думаю наши спецы разберутся
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22 час.

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