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Таролог Абравитова предсказала печальную судьбу Зеленского в «проклятую дату»

Таролог Абравитова предсказала печальную судьбу Зеленского в «проклятую дату»

Эксперт по тарологии Марианна Абравитова считает, что 20 мая 2024 года может стать критическим днем для карьеры и даже жизни президента Украины Владимира Зеленского.

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