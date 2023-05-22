Таролог Абравитова предсказала печальную судьбу Зеленского в «проклятую дату»

Эксперт по тарологии Марианна Абравитова считает, что 20 мая 2024 года может стать критическим днем для карьеры и даже жизни президента Украины Владимира Зеленского.
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