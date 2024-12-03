Юрий Кот Мой глубокоуважаемый и горячо любимый тесть генерал-лейтенант СВР Л.П. Решетников утверждает: "Запад, опасаясь перелома в нашу пользу на украинском театре военных действий, поджигает внешний контур России.
Нас поджигают со всех сторон
Комментарии
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Александр Попов
Ты же сама этот "бред" сколько лет с трибун кричала.
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6 час.
Владимир Негода
автор , по всей видимости , монархист до мозга костей .... царя ему подавай и будет ему счастье .... Поклонская тоже бредит царем .
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5 час.
Юрий Семенов
Но нельзя сбрасывать США. Слишком сильно произраилевское лобби в США. А насчёт русского мира - где что-то конкретное, кроме общих слов; где лидеры?
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3 час.
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