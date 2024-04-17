Дуров опровергает связь Telegram с российскими властями

Дуров: разговоры о подконтрольности Telegram властям России выгодны конкурентам Заявления о том, что Telegram связан с российскими властями, выгодны конкурентам, которые видят угрозу в быстром развитии мессенджера, считает ДуровПавел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters) Утверждения о том, что Telegram подконтролен российским властям, распространяют люди, которые имеют «очень ограниченное представление» о том, откуда появился мессенджер.