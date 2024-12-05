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УтроNews

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В МИД РФ оценили шансы на компромисс с Киевом

В МИД РФ оценили шансы на компромисс с Киевом

Дипломат считает, что шансы на компромисс на текущий момент равны нулю. «Как только люди в Киеве начнут понимать, что Россия не пойдет по предложенному ими пути, я думаю, могут появиться возможности», - добавил Сергей Рябков.

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