Мокрый снег и дожди накроют Москву: прогноз синоптиков на ближайшие дни

Синоптики прогнозируют ненастье в Москве и области: ожидаются дожди и мокрый снег. Александр Ильин из центра «Метео» предупреждает о возможных осадках в предстоящие дни, а также о заморозках на европейской территории России 1 и 2 мая.
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