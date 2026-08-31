Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ермолаев заявил о торможении расследования покушения на него

Ермолаев заявил о торможении расследования покушения на него

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев считает, что расследование покушения на него «начало тормозить». Об этом он заявил украинским СМИ.

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