Ермолаев заявил о торможении расследования покушения на него

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев считает, что расследование покушения на него «начало тормозить». Об этом он заявил украинским СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Власть в Белграде...
- B Коллективный гитл...
- ВС РФ взяли под к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым