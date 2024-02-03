Пенсионные последствия. Россиян предупредили, чем опасны зарплаты в конвертах

Практика получения зарплат в конвертах несет вред прежде всего для самого сотрудника. Из-за неуплаты страховых взносов он может получить неожиданно низкую пенсию, а также остаться без должных выплат по временной нетрудоспособности, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Lenta.
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