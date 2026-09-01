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Калужские новости

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Таруса: ищут пропавшего 55-летнего Игоря Кирикова

Таруса: ищут пропавшего 55-летнего Игоря Кирикова

Игорь Кириков, 55 лет, исчез 26 июля в Тарусе. Очевидцев просят сообщать в ПСО «ЛизаАлерт» по телефонам 8 800 700 54 52 или 112Объявлен поиск 55-летнего Игоря Кирикова из Тарусы.

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