Таруса: ищут пропавшего 55-летнего Игоря Кирикова

Игорь Кириков, 55 лет, исчез 26 июля в Тарусе. Очевидцев просят сообщать в ПСО «ЛизаАлерт» по телефонам 8 800 700 54 52 или 112Объявлен поиск 55-летнего Игоря Кирикова из Тарусы.