Kraft Heinz продает российский бизнес по производству детского питания

Еще одна зарубежная компания решила сократить свое присутствие в России: американский производитель питания Kraft Heinz продает российский бизнес по выпуску детского питания, стоимость которого оценивается в 3 млрд рублей, узнал «Коммерсант».
Еще одна зарубежная компания решила сократить свое присутствие в России: американский производитель питания Kraft Heinz продает российский бизнес по выпуску детского питания, стоимость которого оценивается в 3 млрд рублей, узнал «Коммерсант».
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