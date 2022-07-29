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Kraft Heinz продает российский бизнес по производству детского питания

Kraft Heinz продает российский бизнес по производству детского питания

Еще одна зарубежная компания решила сократить свое присутствие в России: американский производитель питания Kraft Heinz продает российский бизнес по выпуску детского питания, стоимость которого оценивается в 3 млрд рублей, узнал «Коммерсант».

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