Сергей Лавров заявил о прекращении экономической роли Евросоюза

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме, проходящем с 1 по 4 сентября во Владивостоке, отметил, что Евросоюз утратил свою функцию как экономическое объединение.
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