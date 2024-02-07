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Русская весна

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Армия России штурмует Новомихайловку, зайдя в сам посёлок (КАРТА)

Армия России штурмует Новомихайловку, зайдя в сам посёлок (КАРТА)

На южнодонецком направлении под Марьинкой российские войска продолжают штурмовые действия, наступая на Новомихайловку с трёх сторон.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ!!!!
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