Ищут замену BTS?!: Big Hit Music проведет глобальное прослушивание в новую мужскую группу

Несмотря на то, что все участники бойз-бенда BTS сейчас находятся в армии, и группа приостановила свое творческое развитие до 2025 года, публика все равно не отпускает ни на минуту с поля зрения любые новости о мемебрах.
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