Сенатор Клишас: ультиматум Зеленского полон страха перед продвижением ВС РФ

REUTERS/Alina Smutko Ультиматум главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости прекращения огня свидетельствует о страхе перед дальнейшим продвижением российских войск, заявил в своем телеграм-канале глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
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