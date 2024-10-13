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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Каменский: «СКА набирает обороты, загорается, играет все лучше. Посмотрим, сможет ли Ротенберг из звезд сделать команду, которая умеет побеждать»

«Связи и игровое мышление приходят к хоккеистам в официальных матчах, а не в товарищеских. СКА с каждой игрой набирает обороты.

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