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Вылет внучки Веры Глаголевой и интриги в лагере: кто покинул 6 выпуск шоу «Выживалити. Наследники»

Вылет внучки Веры Глаголевой и интриги в лагере: кто покинул 6 выпуск шоу «Выживалити. Наследники»

Шестой выпуск второго сезона реалити-шоу «Выживалити. Наследники» на телеканале «Пятница!» завершился драматичным финалам.

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