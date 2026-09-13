Забайкалье прогнозирует рост грузопотока из Китая к 2027 году

В 2027 году возможно увеличение объёмов грузов, которые следуют из Китая через пункты пропуска, расположенные на территории Забайкальского края.
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