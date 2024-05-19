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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ундав о словах про «Байер» и «Штутгарт» как лучшие команды Германии: «Три месяца назад все смеялись надо мной. Но, кажется, я был прав. Можете извиниться»

Швабы заняли второе место в итоговой таблице чемпионата Германии, набрав 73 очка и опередив «Баварию» на один балл.

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