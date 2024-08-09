На территории Бурятского военного гарнизона завершены работы по повышению энергоэффективности в 2024 году

Для повышения энерго-эффективности установлено более шестнадцати тысяч осветительных приборов внутреннего освещения и более тысячи светильников уличного освещения в двадцати военных городках Бурятского военного гарнизона.
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