Кто хочет превратить Россию в «Московию»

Федеративный характер современного российского государства был заложен еще в советское время Режиссер Александр Сокуров признался, что опасается уголовного преследования за свой призыв «отпустить» из состава России всех, «кто не хочет оставаться».
Федеративный характер современного российского государства был заложен еще в советское время Режиссер Александр Сокуров признался, что опасается уголовного преследования за свой призыв «отпустить» из состава России всех, «кто не хочет оставаться».
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