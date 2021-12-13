Заноза

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Кто хочет превратить Россию в «Московию»

Кто хочет превратить Россию в «Московию»

Федеративный характер современного российского государства был заложен еще в советское время Режиссер Александр Сокуров признался, что опасается уголовного преследования за свой призыв «отпустить» из состава России всех, «кто не хочет оставаться».

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