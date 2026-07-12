«Садитесь в автобус»: Захарова высмеяла немецких дипломатов за стенания по поводу проблем с топливом

БЕРЛИН, 12 июля, ФедералПресс. Руководитель пресс-службы посольства Германии в Москве Лена Хиллмайер выразила озабоченность ситуацией на энергорынке и призвала в качестве разрешения проблемы «положить конец агрессивной войне».
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