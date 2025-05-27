Убийство в центре Москвы обернулось криминальной драмой и фальшивой «кровной местью»

Киллер придумал версию кровной мести, пытаясь «увести» следствие от «заказной» версии Громкое убийство крупного предпринимателя армянского происхождения Оганеса Камаряна в центре Москвы раскрыли следователи ГСУ СКР по Москве.
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