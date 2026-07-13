👍Спасти жизнь. В Крыму 15 семей с детьми-инвалидами получили генераторы для аппаратов ИВЛ Волонтёры обеспечили генераторами и портативными электростанциями 15 семей, где растут тяжелобольные дети.
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👍Спасти жизнь. В Крыму 15 семей с детьми-инвалидами получили генераторы для аппаратов ИВЛ Волонтёры обеспечили генераторами и портативными электростанциями 15 семей, где растут тяжелобольные дети.