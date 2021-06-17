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Без названия

Не нужно говорить о покойном Валерии Болотове плохо. В этом посте неправильно поставлены акценты: Валерию действительно были предложены личные выгоды, причём очень неслабые – всё верно, но Валерий от них отказался и попросил гуманитарку для людей.

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