Без названия

Не нужно говорить о покойном Валерии Болотове плохо. В этом посте неправильно поставлены акценты: Валерию действительно были предложены личные выгоды, причём очень неслабые – всё верно, но Валерий от них отказался и попросил гуманитарку для людей.
Не нужно говорить о покойном Валерии Болотове плохо. В этом посте неправильно поставлены акценты: Валерию действительно были предложены личные выгоды, причём очень неслабые – всё верно, но Валерий от них отказался и попросил гуманитарку для людей.
Свежие комментарии