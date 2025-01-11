🚰 Симферополь частично остался без воды 11 января По информации ГУП РК «Вода Крыма», ограничение водоснабжения связано с аварийно-ремонтными работами.
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🚰 Симферополь частично остался без воды 11 января По информации ГУП РК «Вода Крыма», ограничение водоснабжения связано с аварийно-ремонтными работами.