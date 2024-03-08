Байден: США создадут временный порт в Газе для поставок гумпомощи

Global Look Press/Naaman Omar/Keystone Press Agency Соединенные Штаты построят на побережье сектора Газа временный порт для поставок в анклав гуманитарной помощи, заявил президент США Джо Байден 7 марта, в ежегодном обращении к конгрессу с посланием "О положении страны".
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