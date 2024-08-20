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Байден заявил, что лидерство в мире может принадлежать только США

Байден заявил, что лидерство в мире может принадлежать только США

Президент США Джо Байден заявил, что лидерство в мире может принадлежать только его стране. Об этом сообщает ТАСС.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
Бидон как-то задержался в своем относительно бодром прошлом. &quot;лидерство Америки&quot; обусловлено выбором её как ЦУПа глобльного капитала, не более того. сегодня говорить н аголубом глазу, &quot;что США побеждают&quot;, не то что &quot; не айс&quot;, - просто неумно, ибо очевидно неизбежное обрушение гегемона в силу ранее выбранной стратегии опять же глобального капитала к построению глобальной пирамиды власти с виртуальным для всех управлением, к схлопыванию пирамиды МММ, пардон, - доллара, - к прощению всем, кому должны. процессы сильно инерционные, в ночь с четверга на пятницу их не запустить, - сколько десятилетий ушло на подход к вершине! - но и не остановить точно так же. отсюда цугцванг очевидный - вертикаль глобальной власти не выстроилась, а прежняя вертикаль &quot;бумажных&quot; денег в процессе разрушения. обученные читать между строк и сдавшие экзамены по &quot;кирпичу&quot; (политэкономия в ВУЗах Сроюза) не единожды, всё понимают правильно, - бидоны и пр. &quot;артисты&quot; не могут говорить иначе, на то они и поставлены. но даже для тех, кто не в лодке, достаточно глянуть на последовательную деградацию &quot;верховных&quot; в западном мiре, чтобы понять, что это лишь статисты, не имеющие реальной власти, а лишь озвучивающие закулисье... в РФ исключили предмет политэкономии из программ обучения молодежи, что можно было объяснить вливанием разваленных частей Союза в общую помойку капитализЬма. можно было бы! но не сегодня, ибо если РФ действительно избрала свой путь, отличный от встраивания в глобальную пирамиду власти частного капитала, если РФ действительно желает выстроить некую альтернативу (БРИКС+?), то необходимо ясное понимание для всех, что их себя представляет частный капитал, его диалектику... обществу необходим фундамент, как ясное понимание происходящего, как опора для персонального выбора - кто ты, с кем ты, куда ты?
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