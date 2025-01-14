Под Саратовом задержаны два поезда из-за вмешательства посторонних лиц

В Саратовской области произошел инцидент, который сказался на работе пригородных поездов.Два пригородных поезда, курсирующих по маршрутам Анисовка - Аткарск и Анисовка - Тарханы, были задержаны из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.