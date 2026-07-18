ВСУ обстреляли свинокомплекс "Мираторга" под Брянском

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в субботу, 18 июля 2026 года, сообщил, что из-за обстрела в Климовском районе серьезно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания и нанесен существенный ущерб инфраструктуре.