ВСУ обстреляли свинокомплекс "Мираторга" под Брянском

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук в субботу, 18 июля 2026 года, сообщил, что из-за обстрела в Климовском районе серьезно повреждены несколько производственных корпусов, зафиксированы возгорания и нанесен существенный ущерб инфраструктуре.
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