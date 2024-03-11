Актуальный бизнес по напылению пенополиуретана

Выбор оборудования Для всех приведенных ниже типовых задач по нанесению пенополиуретановой теплоизоляции, в качестве оборудования выбрана установка ПЕНА-20 – модель, предназначенная для профессиональных работ.
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