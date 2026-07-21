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Самые горячие новости фронта на 21 июля: прорыв к Мирному, бои за Муравку, кошмар для ВСУ у Беляковки, освобождено Волоховское

Самые горячие новости фронта на 21 июля: прорыв к Мирному, бои за Муравку, кошмар для ВСУ у Беляковки, освобождено Волоховское

О ситуации в зоне военных действий по данным на 21 июля сообщает Украина.ру. Южно-Донецкое направление: армия киевского режима отступает южнее Поддубного.

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