Финал Shenzhen Open 2026: У Ицзэ против Юань Сыцзюня

Китайские снукеристы У Ицзэ и Юань Сыцзюнь поведут захватывающую встречу в финале рейтингового домашнего турнира Shenzhen Open 2026, сообщает SnookerHQ Юань Сыцзюнь — У Ицзэ (фото: SnookerHQ)Результаты, турнирная таблица Все новости турнира Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - финал В воскресенье в финальном матче турнира Shenzhen Open 2026 сойдутся У Ицзэ и Юань Сыцзюнь.