«Москва и Киев готовятся к жёсткой войне»: о чём говорят оборонные бюджеты двух стран

И Москва, и Киев готовятся к намного более длительной войне. Такой вывод на основе анализа военных бюджетов двух стран сделал политолог Руслан Бортник.
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