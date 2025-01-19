Богатейшие люди планеты выстроились на поклон к Дональду Трампу

Шесть из десяти богатейших людей мира побывали в поместье избранного американского лидера Дональда Трампа после президентских выборов в США, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на данные о перелётах частных самолётов платформы JetSpy.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии