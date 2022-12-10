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Деандре Эйтон – о данке Зайона в концовке: «Он сделал это для своих фанатов»

Деандре Эйтон – о данке Зайона в концовке: «Он сделал это для своих фанатов»

Центровой «Финикса» Деандре Эйтон прокомментировал потасовку в концовке матча против «Нового Орлеана» (117:128).

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