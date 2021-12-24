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В машинах Tesla заблокируют видеоигры во время движения

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Американская компания Tesla в четверг уведомила Национальное управление дорожной безопасности США о том, что в автомобилях ее производства заблокируют функцию, позволяющую играть в видеоигры во время движения машины.

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