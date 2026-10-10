Макрон начал войну со школьниками

Что дозволено Елисейскому дворцуКраткие сводки с полей противостояния французских школьников и французского президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Леонид Шебаршин. ...
- Расположенный в 2...
- Расположенный в 2...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым