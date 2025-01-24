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Право на льготный проезд льготным категориям граждан

Право на льготный проезд льготным категориям граждан

Для реализации права на льготный проезд льготным категориям гражданза оформлением и получением удостоверения о праве на меры социальной поддержки Республики Крым можно обращаться с заявлением:- в Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Керчи по адресу: г.

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